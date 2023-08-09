Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Верховна Рада 9 серпня ухвалила в цілому закон про повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя (законопроект 9261).

Втім, таке повернення відбудеться не відразу, а лише після прийняття іншого закону та запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів (яка й має взяти на себе функцію з попередньої фільтрації скарг).

Що передбачили у фінальній версії

Стосовно введення в дію

У «фінальній» версії законопроекту 9261, який перероблявся чимало разів, залишається прив’язка до іншого, ще не прийнятого закону.

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», - зазначили автори у прикінцевих положеннях. У всякому разі, так передбачено порівняльною таблицею до другого читання в останній версії від 3 серпня (хоча й не виключені зміни під час голосування).

Отже, закон 9261 буде введено в дію після прийняття іншого закону, який запустить створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Скоріш за все, вона буде формуватися так, як закладено у законопроекті 9483-2. (детальніше про цей проект можна прочитати за посиланням).Тобто, відбір цих інспекторів буде здійснюватися з вирішальним голосом представників міжнародних партнерів у конкурсній комісії, яка складається з 6 осіб.

Щодо порядку розгляду скарг

Законопроект 9261 «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» у фінальній версії передбачає наступні зміни.

У Законі України «Про Вищу раду правосуддя» (частина 2 і 3 статті 42) визначається, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати ВРП чи за зверненням ВККС у випадках, визначених законом.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС.

Дисциплінарне провадження включає:

1) попередню перевірку дисциплінарної скарги, вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку, ухвалення рішення про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, відмову у відкритті дисциплінарної справи або відкриття дисциплінарної справи;

2) підготовку дисциплінарної справи до розгляду, розгляд дисциплінарної справи та ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

3) розгляд скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Також вносяться зміни до пунктів 2 і 3 частини першої статті 43, яка регулює попередню перевірку скарги.

А саме, передбачається, що Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя:

2) за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, - залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику;

3) за наявності підстав, визначених пунктами 2, 3 і 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.

(Наразі повернення передбачене також, якщо скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді. Але відповідно до проекту ці підстави (п. 2 і 3 ст. 44) тепер призводитимуть до передачі скарги на розгляд Дисциплінарної палати для залишення без розгляду або відкриття справи)

Надалі законопроект пропонує доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону про ВРП пунктами 23-6 – 23-10 такого змісту.

Установити, що днем початку роботи служби дисциплінарних інспекторів є день опублікування Вищою радою правосуддя повідомлення про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів у газеті «Голос України».

Установити, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Такий доповідач не бере участі в голосуванні Дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Дисциплінарною палатою не ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, з дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів передаються дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя, визначеним автоматизованою системою розподілу справ. Перебіг строку, визначеного пунктом 4 частини першої статті 43 цього Закону (30 днів), у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача).

Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до ВРП до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів», здійснюється в розумні строки, але не довше ніж протягом 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ для її попередньої перевірки.

Автор: Наталья Мамченко

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