Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Верховная Рада 9 августа приняла в целом закон о возвращении функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия (законопроект 9261).

Впрочем, такой возврат произойдет не сразу, а только после принятия другого закона и запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов (которая должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб).

Что предусмотрели в финальной версии

Относительно введения в действие

В «финальной» версии законопроекта 9261, который перерабатывался много раз, остается привязка к другому, еще не принятому закону.

«Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», - отметили авторы в заключительных положениях. Во всяком случае, так предусмотрено сравнительной таблицей ко второму чтению в последней версии от 3 августа (хотя и не исключены изменения во время голосования).

Следовательно, закон 9261 будет введен в действие после принятия другого закона, который запустит создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Скорее всего, она будет формироваться так, как заложено в законопроекте 9483-2 (подробнее об этом проекте можно прочитать по ссылке). То есть отбор этих инспекторов будет осуществляться с решающим голосом представителей международных партнеров в конкурсной комиссии, состоящей из 6 человек.

О порядке рассмотрения жалоб

Законопроект 9261 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о немедленном возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей» в финальной версии предусматривает следующие изменения.

В Законе Украины «О Высшем совете правосудия» (часть 2 и 3 статьи 42) определяется, что дисциплинарные производства по судьям осуществляют Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное производство начинается после получения Высшим советом правосудия жалобы по дисциплинарному проступку судьи, с уведомлением о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобы), поданной в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», или по инициативе Дисциплинарной палаты ВС или по обращению ВККС случаях, определенных законом.

Днем начала осуществления дисциплинарного производства является день получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или день принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе или день получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС.

Дисциплинарное производство включает:

1) предварительную проверку дисциплинарной жалобы, изучение материалов для установления признаков совершения судьей дисциплинарного проступка, принятие решения об оставлении без рассмотрения и возвращения дисциплинарной жалобы, отказ в открытии дисциплинарного дела или открытие дисциплинарного дела;

2) подготовку дисциплинарного дела к рассмотрению, рассмотрение дисциплинарного дела и принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;

3) рассмотрение жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Также вносятся изменения в пункты 2 и 3 части первой статьи 43, регулирующей предварительную проверку жалобы.

А именно предполагается, что Дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия:

2) при наличии оснований, определенных пунктами 1, 4 и 5 части первой статьи 44 настоящего Закона, - оставляет без рассмотрения и возвращает дисциплинарную жалобу жалобщику;

3) при наличии оснований, определенных пунктами 2, 3 и 6 части первой статьи 44 настоящего Закона, - передает жалобу на рассмотрение Дисциплинарной палаты для принятия решения об оставлении без рассмотрения и возвращении ее жалобщику или возбуждении дисциплинарного дела.

(В настоящее время возврат предусмотрен также, если жалоба не содержит сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи и не содержит ссылки на фактические данные (свидетельства, доказательства) относительно дисциплинарного проступка судьи. Но согласно проекту эти основания (п. 2 и 3 ст. 44) теперь будут приводить к передаче жалобы на рассмотрение Дисциплинарной палаты для оставления без рассмотрения или возбуждения дела)

В дальнейшем законопроект предлагает дополнить раздел ІІІ «Заключительные и переходные положения» закона о ВРП пунктами 23-6 – 23-10 такого содержания.

Установить, что днем начала работы службы дисциплинарных инспекторов является день опубликования Высшим советом правосудия сообщения о начале работы службы дисциплинарных инспекторов в газете «Голос Украины».

Установить, что временно до дня начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия полномочия дисциплинарного инспектора осуществляет член Дисциплинарной палаты (докладчик), определенный автоматизированной системой распределения дел.

Такой докладчик не участвует в голосовании Дисциплинарной палаты при принятии решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи.

Дисциплинарные производства, в которых на день начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия Дисциплинарной палатой не принято решение об открытии дисциплинарного дела, со дня начала работы службы дисциплинарных инспекторов передаются дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия, определенным автоматизированной системой дел. Течение срока, определенного пунктом 4 части первой 43 настоящего Закона (30 дней), в таких дисциплинарных производствах прерывается и начинается заново.

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия Дисциплинарной палатой принято решение об открытии дисциплинарного дела, завершаются Дисциплинарной палатой с участием члена Дисциплинарной палаты (докладчика).

Такие дисциплинарные производства не подлежат передаче дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Предварительная проверка дисциплинарных жалоб, поступивших в ВСП до дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о немедленном возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей», осуществляется в разумные сроки, но не дольше чем в течение 6 месяцев со дня получения такой жалобы докладчиком, определенным автоматизированной системой дел для ее предварительной проверки.

Автор: Наталья Мамченко

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