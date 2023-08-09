На Черниговщине разоблачили «нарко-поле» общей площадью 2 гектара, видео

Как отмечается, правоохранители изъяли аж 50 кг расфасованного «зелья», стоимость которого составляет почти 16 млн гривен.

Скриншот из видео

На Черниговщине пограничники и сотрудники Национальной полиции разоблачили поле усеянное коноплей площадью 2 гектара. Об этом сообщили в службе Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники вместе с сотрудниками Нацполиции разоблачили масштабную точку изготовления каннабиса на Черниговщине. Общая площадь «нарко-поля» составила 2 гектара», - говорится в сообщении ГПСУ.

Как отмечается, правоохранители изъяли аж 50 кг расфасованного «зелья», стоимость которого составляет почти 16 млн гривен.

Мужчины задержаны, а вещественные доказательства отправили на экспертизу.

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