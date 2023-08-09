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Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

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«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

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  1. В Украине

Незаконный выезд за границу: Александру Дубинскому сообщено о подозрении в служебном подлоге – СМИ

13:27, 9 августа 2023
Нардепа Александра Дубинского подозревают в подделке документов при выезде за границу.
Незаконный выезд за границу: Александру Дубинскому сообщено о подозрении в служебном подлоге – СМИ
Источник фото: Hromadske
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Народному депутату Украины Александру Дубинскому, у которого правоохранители проводили обыски относительно его выезда за границу во время военного положения, объявлено подозрение в служебном подлоге, – сообщил источник в правоохранительных органах для «Интерфакс-Украина».

«Дубинскому сообщено о подозрении по ст. 366 УК Украины (служебный подлог)», – сказал собеседник СМИ.

По материалам СБУ, народный депутат под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. Однако отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения парламентария.

Также по данным украинской спецслужбы, правоохранители расследуют факты подписания официальных документов народным депутатом во время его пребывания за рубежом, что может указывать на возможную их подделку.

Для раскрытия всех обстоятельств и предоставления юридической оценки действиям депутата продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, инициированного по статьям 366 (служебный подлог) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины.

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