Незаконный выезд за границу: Александру Дубинскому сообщено о подозрении в служебном подлоге – СМИ

Нардепа Александра Дубинского подозревают в подделке документов при выезде за границу.

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Народному депутату Украины Александру Дубинскому, у которого правоохранители проводили обыски относительно его выезда за границу во время военного положения, объявлено подозрение в служебном подлоге, – сообщил источник в правоохранительных органах для «Интерфакс-Украина».

«Дубинскому сообщено о подозрении по ст. 366 УК Украины (служебный подлог)», – сказал собеседник СМИ.

По материалам СБУ, народный депутат под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. Однако отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения парламентария.

Также по данным украинской спецслужбы, правоохранители расследуют факты подписания официальных документов народным депутатом во время его пребывания за рубежом, что может указывать на возможную их подделку.

Для раскрытия всех обстоятельств и предоставления юридической оценки действиям депутата продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, инициированного по статьям 366 (служебный подлог) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины.

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