Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

8 августа Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрел и нашел коррупционные риски в законопроекте о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы об изменении статуса и порядке формирования Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия 9483-2. Однако Комитет не видит рисков в финансировании и отборе работников государственного органа с участием иностранных организаций.

Напомним, что речь идет о специальном органе, который будет заниматься предварительной фильтрацией жалоб от граждан и бизнеса на судей – Службу дисциплинарных инспекторов. Его должны создать еще по закону 2021 года, однако не удалось. За это время в Высшем совете правосудия скопилось около 10 тысяч жалоб.

Сейчас депутаты предлагают вновь вернуть – хотя и временно – функцию по рассмотрению жалоб Высшему совету правосудия в рамках законопроекта 9261 (который уже рекомендован к принятию в целом как закон). И параллельно с этим путем отдельно запустить создание Службы, впоследствии передав ей функцию по изучению жалоб.

При этом в законопроекте 9483-2 дисциплинарных инспекторов предлагается отбирать конкурсной комиссией, в которой решающий голос будет у представителей международных партнеров, а не формировать собственными силами.

Такая сложная конструкция была выбрана по настоянию международных партнеров, так как отдавать формирование Службы самому ВСП или другим органам, состоящим исключительно из граждан Украины, они считают нецелесообразным.

В ходе рассмотрения законопроекта 9483-2 среди членов Комитета состоялась определенная дискуссия относительно того, стоит ли снова передавать весь процесс формирования органа фактически в руки международников.

Напомним, что решающий голос представители международных партнеров имеют в Этическом совете, который проверял действующих и отбирал новых членов ВСП на добродетель, в Конкурсной комиссии, которая отбирала членов Высшей квалификационной комиссии судей, в Совещательной группе экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в Конституционный Суд Украины и т.д.

У депутата-члена Комитета Анатолия Бурмича в этой связи возник вопрос – отвечает ли такое постоянное делегирование функций Конституции Украины?

«Мы все знаем, что источником власти в Украине является украинский народ. Но фактически законопроектом предлагается сделать так, что формируют нашу судебную ветвь власти иностранные представители и компании, что противоречит Конституции. Это первое.

Во-вторых, в законе предлагается привлекать техническую помощь этих организаций. Но согласно действующему законодательству все государственные органы финансируются из государственного бюджета.

И третье, при определении кандидатов в Службу содержатся оценочные понятия – добросовестный работник, безупречная работа. Это тоже коррупционный риск, потому что этим можно злоупотреблять», отметил Бурмич.

На это председатель Комитета Анастасия Радина ответила, что тоже сначала думала «о возможности говорить о коррупционных рисках относительно тех норм, где речь идет об оценке кандидатов по субъективным факторам». «Но конкурс и заключается в оценке кандидатов по субъективным факторам – репутация, профессионализм. Основное это формирование конкурсной комиссией, которая будет защищена от посторонних влияний», – считает она.

«А относительно первых двух замечаний – это на самом деле финансируются и органы государственной власти за счет проектов международной технической помощи, и у нас есть много примеров конкурсных комиссий, к которым привлечены представители, делегированные международными партнерами.

Поэтому давайте не начинать эту дискуссию снова. Это делается в соответствии с законами, которые мы с вами принимаем», – подчеркнула Радина.

В свою очередь народный депутат Владимир Кабаченко отметил, что в соответствии с требованиями ст. 2 Закона об источниках финансирования органов государственной власти – органы государственной власти осуществляют свою деятельность исключительно за счет бюджетного финансирования.

Вместе с тем, законопроектом 9483-2, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается финансировать работу Секретариата Высшего совета правосудия за счет денег иностранных государств. Учитывая, что по этому законопроекту Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, которая будет рассматривать жалобы на судей, является самостоятельным структурным подразделением в составе секретариата ВСП, то и ее финансирование могут обеспечивать деньгами иностранных правительств.

Также Владимир Кабаченко предложил коллегам рассмотреть вопрос, почему решающий голос в конкурсной комиссии предоставляется именно представителям иностранных организаций.

«Почему предполагается обеспечение решающего голоса в конкурсной комиссии от международных организаций. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что комиссия состоит «3 на 3». Но когда мы говорим о принятии решений, и чей голос имеет большее значение, то в этом законопроекте решающую роль отдают представителям международных организаций», - отметил он.

Также, по его мнению, в этом законопроекте конфликтный момент состоит в том, что предоставлены широкие полномочия дисциплинарным инспекторам, в частности, определять свидетелей и собирать материалы по дисциплинарному делу без соответствующего поручения члена ВСП. «Эти полномочия будут свидетельствовать об отдельном статусе дисциплинарного инспектора, что неправильно с точки зрения предотвращения конфликта интересов», добавил он.

Впрочем, другие члены Комитета и его председатель решили не продолжать данную дискуссию и проголосовать проект решения, который был у них «на руках».

«Давайте так – мы проведем голосование по тому проекту решения, который у нас есть. В противном случае мне сложно будет сформировать проект другого решения по голосу», отметила Анастасия Радина.

Таким образом, Комитет проголосовал за вывод, согласно которому законопроект 9483-2 признан не соответствующим антикоррупционному законодательству и содержит коррупционные риски в отдельных нормах.

«А именно, здесь предлагается установить очень короткий срок привлечения судей к ответственности, что может повлечь фактически избегание судьями дисциплинарной ответственности. Здесь говорится о максимальной продолжительности дисциплинарного производства в год. После истечения этого срока соответственно привлечение к дисциплинарной ответственности невозможно. Это должно дисциплинировать Высший совет правосудия. Но если Высший совет правосудия не дисциплинируется, соответственно, истечение этого срока будет означать избегание судьями ответственности.

Вторая норма, в которой видятся коррупционные риски, это создание конфликта интересов. Фактически ВСП должен привлекаться к отбору дисциплинарных инспекторов на двух этапах, поскольку предусмотрено, что ВСП может быть и членом конкурсной комиссии, которая проводит конкурс для определения кандидатов в Службу, так и предусмотрено, что ВСП, собственно, назначает на должность и отказывает в назначении на должности отобранным конкурсной комиссией кандидатам в должности дисциплинарных инспекторов. Это конфликт интересов и дублирование полномочий.

Также здесь идет речь о несогласованности положений. Предусматриваются изменения в ч. 9 ст. 150 закона о судоустройстве и статусе судей, где определяются должностные оклады дисциплинарных инспекторов и это не согласуется с ч. 5, где определено, что должностные оклады определяются Кабмином», – пояснила Анастасия Радина.

Напомним, что согласно проекту 9483-2 должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января. То есть более 107 тысяч грн.

Должностной оклад заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов устанавливается в размере 35 ПМ, то есть около 94 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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