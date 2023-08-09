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Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

  1. В Украине

Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа Андрея Холодова

13:16, 9 августа 2023
В Раде снова временно 403 депутата.
Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа Андрея Холодова
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Верховная Рада в среду, 9 августа, досрочно прекратила депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова.

За постановление проголосовали – 308 депутатов.

«И снова в Раде временно 403-и депутата», - сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата.

Как мы писали ранее, Холодова, который складывает депутатский мандат, исключили из «Слуги народа».

Напомним, журналисты «Схем» сообщали, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию через пункт пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

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