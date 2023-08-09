Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа Андрея Холодова

В Раде снова временно 403 депутата.

Верховная Рада в среду, 9 августа, досрочно прекратила депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова.

За постановление проголосовали – 308 депутатов.

«И снова в Раде временно 403-и депутата», - сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата.

Как мы писали ранее, Холодова, который складывает депутатский мандат, исключили из «Слуги народа».

Напомним, журналисты «Схем» сообщали, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию через пункт пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

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