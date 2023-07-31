Андрея Холодова, который слагает депутатский мандат, исключили из «Слуги народа»

Председатель партии «Слуга народа» подписала распоряжение об исключении Андрея Холодова из партии.

Народного депутата Андрея Холодова, который 31 июля подал заявление о сложении полномочий нардепа, исключили из партии «Слуга народа». Об этом сообщила председателя партии «Слуга народа» Елена Шуляк на своей странице в Facebook.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии», - написала она.

Ранее сообщалось, что Народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата.

Напомним, журналисты «Схем» сообщали, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

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