Андрія Холодова, який складає депутатський мандат, виключили зі «Слуги народу»

Голова партії «Слуга Народу» підписала розпорядження про виключення Андрія Холодова з партії.

Народного депутата Андрія Холодова, який 31 липня подав заяву про складання повноважень нардепа, виключили з партії «Слуга народу». Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Facebook.

«До Верховна Рада України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. Своєю чергою, як голова партії «Слуга Народу» підписала розпорядження про виключення його з партії», - написала вона.

Раніше ми писали, що народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.

Нагадаємо, журналісти «Схем» повідомляли, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

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