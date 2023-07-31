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  1. В Україні

«Слуга народу» Холодов, який вже пів року перебуває на Кіпрі, вирішив скласти мандат

17:29, 31 липня 2023
До Ради надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата.
«Слуга народу» Холодов, який вже пів року перебуває на Кіпрі, вирішив скласти мандат
Фото: fakty.com.ua
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Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.  Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

«До Верховної ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України», - написав Стефанчук.

Він додав, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Раніше журналісти «Схем» повідомляли, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

Раніше повідомлялося, що нардеп від «Слуги народу» Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід з партії.

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