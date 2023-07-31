«Слуга народа» Холодов, который уже полгода находится на Кипре, решил сложить мандат

В Раду поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата.

Фото: fakty.com.ua

Народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

«В Верховную раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины», - написал Стефанчук.

Он добавил, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

Ранее журналисты «Схем» сообщали, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

Ранее сообщалось, что нардеп от «Слуги народа» Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии.

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