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  1. В Украине

Нардеп от «Слуги народа» Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии

20:25, 27 июля 2023
Кривошеев отметил, что официально подал два заявления: главе фракции Давиду Арахамии и главе партии Елене Шуляк.
Нардеп от «Слуги народа» Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии
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В четверг, 27 июля, депутат Верховной Рады Украины Игорь Кривошеев от «Слуги народа» написал заявление о выходе из партии. Соответствующее заявление нардеп обнародовал у себя на странице Facebook.

«Официально я подал два заявления: главе политической партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, о выходе из политического совета партии и председателю партии «Слуга народа» Елене Шуляк о выходе из партии «Слуга народа», — отметил он.

«У меня решение зрело давно, и сейчас максимально лаконично попробую объяснить", - заявил Кривошеев. - Если формулировать в трех словах – это кадровая политика партии. Пожалуй, всем известно о скандале с нардепами Аристовым и Тищенко, и вероятно мало кому известно, что у этих двоих был картбланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Касающимся закарпатцам было прекрасно понятно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны, будто вопрос исчерпан. Но они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема. Мне стыдно, что я молча к этому относился. Потому что это моя партия тоже. Но есть вещи о которых молчать нельзя».

Также он сказал, что «деятельность Даниила Гетьманцева деструктивна в отношении украинской экономики и обороноспособности». Кроме этого Кривошеев подчеркнул, что никак не идет против президента Владимира Зеленского, а считает, что выбор его на этот пост в 2019 году – это «счастливый билет для украинской государственности».

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