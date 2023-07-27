Выдают деньги на шоферов, поваров и горничных: Великобритания смягчает санкции против российских олигархов

Британия по просьбе олигархов рф размораживает санкционные средства.

Власти Великобритании выдали подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии «на личные расходы» - до $1 млн в год, которые россияне тратят на «базовые нужды». Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, тратить эти деньги олигархам разрешили, в частности, на шоферов, поваров и горничных.

Так, за 2022 год казначейство Британии выдало олигархам 82 лицензии на расходование средств. О каких именно олигархах идет речь – неизвестно. The New York Times узнал имена только двоих – Петра Авена и Михаила Фридмана.

Так, соучредитель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, находящийся с весны 2022 года под санкциями Британии, получил средства на содержание обслуги, поваров и шоферов. За 10 месяцев власти Британии позволили Фридману потратить 300 тысяч фунтов (около $400 тысяч) и дополнительно выделили ежемесячное пособие в 7000 фунтов на «потребности семьи».

Партнеру Фридмана Петру Авену власти позволили потратить более 1 млн фунтов. В частности, выделили ежемесячное пособие 60 тысяч фунтов. Из них 45 тысяч фунтов переведены охранной компании финансового менеджера Авена Стивена Гейтера. Кстати, последнего власти Британии проверяют по делу о помощи Авену в обходе санкций.

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании заявили The New York Times, что такой подход подрывает санкционную политику страны.

Всего с начала войны в Украине российские олигархи подали 1000 заявок на такие лицензии.

Однако в казначействе Британии отвергают эти претензии, заявляя, что средства выданы на «основные нужды» и «строго контролируются».

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