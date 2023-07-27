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  1. У світі

Видають гроші на шоферів, кухарів та покоївок: Британія пом'якшує санкції проти російських олігархів

20:05, 27 липня 2023
Британія на прохання олігархів рф розморожує санкційні кошти.
Видають гроші на шоферів, кухарів та покоївок: Британія пом'якшує санкції проти російських олігархів
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Влада Великої Британії видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії «на особисті витрати» - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на «базові потреби». Про це повідомляє The New York Times

За інформацією видання, витрачати ці гроші олігархам дозволили, зокрема, на шоферів, кухарів та покоївок.

Так, за 2022 рік казначейство Британії видало олігархам 82 ліцензії на витрачання коштів. Про яких саме олігархів ідеться - невідомо. The New York Times дізнався імена тільки двох - Петра Авена та Михайла Фрідмана.

Так, співзасновник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман, який з весни 2022 року перебуває під санкціями Британії, отримав кошти на утримання обслуги, кухарів і шоферів.  За 10 місяців влада Британії дозволила Фрідману витратити 300 тисяч фунтів (близько $400 тисяч) і додатково виділила щомісячну допомогу в 7000 фунтів на «потреби сім'ї».

Партнеру Фрідмана Петру Авену влада дозволила витратити понад 1 млн фунтів. Зокрема, виділили щомісячну допомогу 60 тисяч фунтів. З них 45 тисяч фунтів переведено охоронній компанії фінансового менеджера Авена Стівена Гейтера. До речі, останнього влада Британії перевіряє у справі про допомогу Авену в обході санкцій.

Співробітники правоохоронних органів Великої Британії заявили The New York Times, що такий підхід підриває санкційну політику країни.

Загалом від початку війни в Україні російські олігархи подали 1000 заявок на такі ліцензії. 

Однак у казначействі Британії відкидають ці претензії, заявляючи, що кошти видано на «основні потреби» і «суворо контролюються».

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