651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Фото: slovoidilo.ua

Государственная судебная администрация и Высший совет правосудия сообщили о количестве судей, помощников судей, работников аппаратов судов и работников территориальных управлений ГСА, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так, согласно данным ГСА, с февраля 2022 года было повреждено 405 жилых помещений судей, работников аппаратов судов и сотрудников ТУ ГСА.

В целом же, в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий, нуждается 931 представитель судебной власти.

Это 651 судья, 174 работника аппаратов судов, 88 помощников судей и 18 работников территориальных управлений ГСА.

Автор: Вячеслав Хрипун

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