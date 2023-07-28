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Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств

07:20, 28 июля 2023
В том числе, за счет денег иностранных правительств можно будет обеспечивать деятельность Службы дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить проекты решений о привлечении определенных судей к ответственности.
Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств
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Финансировать работу Секретариата Высшего совета правосудия смогут за счет денег иностранных государств. Соответствующие изменения предусматривает законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов №9483-2, который планируется одобрить Верховной Радой за основу.

Так, в законе предлагается установить, что «обеспечение деятельности Секретариата Высшего совета правосудия осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также средств, поступающих в государственный бюджет в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений».

Учитывая, что по этому законопроекту Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, которая будет рассматривать жалобы на судей, является самостоятельным структурным подразделением в составе секретариата ВСП, то и ее финансирование могут обеспечивать деньгами иностранных правительств.

Напомним, в апреле 2023 года Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики отложил рассмотрение законопроекта №9047 о дополнительных источниках финансирования судебной власти, которым предлагалось разрешить финансирование судебной системы международными донорами, а также разрешить судам, органам судейского управления, другим учреждениям правосудия получать благотворительную помощь. .

Вместе с тем, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект 8433 о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины об использовании средств со счетов в поддержку Украины.

Этим законом при условии принятия соответствующего решения Кабмином главным распорядителям средств разрешили получать благотворительные пожертвования. По действующему законодательству такими главными распорядителями являются, например, Государственная судебная администрация, Высший антикорсуд, Высший совет правосудия и т.д.

Также напомним, что законопроект 9483-2 связан с законопроектом 9261 «о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей», которым полномочия изучать жалобы временно снова вернут Высшему совету правосудия к моменту создания Службы дисциплинарных инспекторов. Проект 9261 намерена принять уже в целом на ближайшем заседании Рада. Подробно о нем можно прочесть в материале «Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится».

Автор: Наталья Мамченко

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