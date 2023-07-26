Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится

Немедленное возобновление рассмотрения жалоб на судей привяжут к принятию Радой другого закона, но когда именно его примут – пока неизвестно.

Верховная Рада готовится к тому, чтобы принять закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей (законопроект 9261 рекомендован для принятия в целом). Депутаты даже записали в названии проекта «немедленное возобновление». Но под «немедленно» законодатели понимают, что рассмотрение жалоб возобновится после принятия другого закона, и какого именно по содержанию – они еще не определились.

История вопроса

После принятия парламентским большинством в 2021 году закона о реформировании Высшего совета правосудия последний, по замыслу депутатов, утратил полномочия рассматривать жалобы на судей. Полномочия предварительно изучать жалобы должны были передать Службе дисциплинарных инспекторов, но ее так и создали. Так что весь массив нерассмотренных жалоб от обычных граждан, адвокатов в течение двух лет лежит в ВСП. В настоящее время это около 10 тысяч жалоб.

Депутаты спустя два года принялись исправлять ситуацию и зарегистрировали по этому поводу несколько проектов. Базовый законопроект 9261 предусматривает временную передачу функции рассмотрения жалоб на судей снова в Высший совет правосудия. Однако этот проект не понравился партнерам Украины с точки зрения того, как в нем была прописана процедура создания Службы дисциплинарных инспекторов. По мнению партнеров, решающее участие в проведении конкурса в Службу должны принимать международные эксперты.

Поэтому депутаты принялись регистрировать законопроекты, предусматривающие такое международное участие. За июль зарегистрированы три новых законопроекта 9483, 9483-1, 9483-2, где в авторах фигурируют Денис Маслов, Иван Калаур, Павел Павлиш.

Между тем, чтобы разделить между собой два процесса – создание Службы дисциплинарных инспекторов и возобновление рассмотрения жалоб на судей (пока эта Служба будет создаваться, а это небыстрый процесс), Комитет 21 июля решил рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261 (тот самый, который сначала не нравился партнерам).

В частности, ко второму чтению его переименовали. Теперь он называется не «относительно возобновления рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечения работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», а «относительно немедленного возобновления рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей».

Однако по факту после принятия этого закона немедленно рассмотрение жалоб не возобновится.

Так, в законопроекте 9261 после многочисленных правок прописали, что «Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия».

Последнего закона нет, а есть три версии законопроектов с таким названием (9483, 9483-1, 9483-2).

Итак, когда именно немедленно возобновится рассмотрение жалоб на судей зависит от того, насколько быстро примут один из трех законопроектов (или больше, если зарегистрируют еще).

При этом авторы предлагают установить, что предварительная проверка дисциплинарных жалоб, поступивших в Высший совет правосудия за все это время до вступления в силу закона 9261, осуществляется «в разумные сроки, но не дольше 6 месяцев со дня получения такой жалобы докладчиком».

Установлено и то, что дисциплинарные производства, в которых на день начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой принято решение об открытии дисциплинарного дела, завершаются именно Дисциплинарной палатой с участием члена Дисциплинарной палаты (докладчика). Такие дисциплинарные производства не подлежат передаче дисциплинарным инспекторам.

Что предусмотрено правками ко второму чтению

Итак, после рассмотрения Комитетом законопроект 9261 приобрел несколько иной вид.

А именно в Законе «О Высшем совете правосудия» части второй статьи 42, регулирующей дисциплинарное производство, предлагается изложить в следующей редакции:

«2. Дисциплинарные производства по судьям осуществляют Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное производство начинается после получения Высшим советом правосудия жалобы по дисциплинарному проступку судьи, с уведомлением о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобы), поданной в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» или по инициативе Дисциплинарной палаты или по обращению ВККС случаях, определенных законом.

Днем начала осуществления дисциплинарного производства является день получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или день принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решение об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе или день получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

(сейчас часть 2 статьи 42 предполагает, что дисциплинарное производство начинается после получения жалобы по дисциплинарному проступку судьи (дисциплинарной жалобы), поданной в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», или по инициативе Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной комиссии судей Украины – прим. ред.).

В ч. 3 ст. 42 предполагается, что дисциплинарное производство включает

1) предварительную проверку дисциплинарной жалобы и изучение материалов для установления признаков совершения судьей дисциплинарного проступка и принятия решения о возвращении дисциплинарной жалобы, открытии дисциплинарного дела или отказе в его открытии;

2) подготовку дисциплинарного дела к рассмотрению, рассмотрение дисциплинарного дела и принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;

3) рассмотрение жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности»

(сейчас дисциплинарное производство включает:

1) предварительное изучение материалов, имеющих признаки совершения судьей дисциплинарного проступка, и принятие решения об открытии дисциплинарного дела или отказе в его открытии;

2) рассмотрение дисциплинарной жалобы и принятие решения о привлечении или отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности).

Также вносятся изменения в пункты 2 и 3 части первой статьи 43, регулирующей предварительную проверку жалобы.

А именно предполагается, что Дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия:

«2) при наличии оснований, определенных пунктами 1, 4 и 5 части первой статьи 44 настоящего Закона, возвращает дисциплинарную жалобу жалобщику;

3) при наличии оснований, определенных пунктами 2, 3 и 6 части первой статьи 44 настоящего Закона, - передает жалобу на рассмотрение Дисциплинарной палаты для принятия решения об оставлении без рассмотрения и возвращении ее жалобщику или возбуждении дисциплинарного дела».

(В настоящее время возврат предусмотрен также, если жалоба не содержит сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи и не содержит ссылки на фактические данные (свидетельства, доказательства) относительно дисциплинарного проступка судьи. Но в соответствии с проектом эти основания (п. 2 и 3 ст. 44) теперь будут приводить к передаче жалобы на рассмотрение Дисциплинарной палаты, которая будет решать, открывать ли дело)

В дальнейшем законопроект предлагает дополнить раздел ІІІ «Заключительные и переходные положения» закона о ВСП пунктами 23-6 – 23-10 такого содержания.

Установить, что днем начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия является день опубликования ВСП сообщения о начале работы службы в газете Голос Украины.

Установить, что временно, до начала работы службы дисциплинарных инспекторов, полномочия дисциплинарного инспектора осуществляет член Дисциплинарной палаты (докладчик), определенный автоматизированной системой дел.

Такой докладчик не участвует в голосовании Дисциплинарной палаты при принятии решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи.

Дисциплинарные производства, по которым в день начала работы службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой не принято решение об открытии дисциплинарного дела, со дня начала работы службы дисциплинарных инспекторов передаются дисциплинарным инспекторам, определенным автоматизированной системой распределения дел.

Течение срока, определенного пунктом 4 части первой 43 настоящего Закона (30 дней), в таких дисциплинарных производствах прерывается и начинается заново.

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой принято решение об открытии дисциплинарного дела, завершаются Дисциплинарной палатой с участием члена Дисциплинарной палаты (докладчика). Такие дисциплинарные производства не подлежат передаче дисциплинарным инспекторам.

Предварительная проверка дисциплинарных жалоб, поступивших в Высший совет правосудия ко дню вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно немедленного возобновления рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей», осуществляется в разумные сроки, но не дольше 6 месяцев со дня получения такой жалобы докладчиком, определенным автоматом.

Также исключается пункт 6 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». Данным пунктом было предусмотрено, что конкурс на должность дисциплинарных инспекторов объявляется после завершения оценки соответствия членов Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Впрочем, хотя указанный Закон, к которому предлагаются изменения, вступил в силу 5 августа В 2021 году конкурс так и не был объявлен Высшим советом правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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