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  1. В Украине

В Украине планируют создать 6 новых реабилитационных центров для военных

20:42, 25 июля 2023
Речь идет о создание шести центров, один — по реинтеграции лиц, освобожденных из плена, и пять центров — непосредственно относительно предоставления социальной поддержки и психологической помощи военнослужащим и их семьям.
В Украине планируют создать 6 новых реабилитационных центров для военных
Источник иллюстративного фото: armyinform
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В Украине хотят создать 6 новых центров реабилитации для военных. Как рассказал начальник отдела здравоохранения Департамента гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Владимир Фурдык, в рамках сотрудничества между Министерством обороны и Министерством социальной политики заключен Меморандум о создании сети реабилитационных центров.

«Мы сейчас прорабатываем приказ совместно с Министерством социальной политики относительно развития сети реабилитационных центров. В то же время мы разработали пилотный вариант работы по декомпрессии для военнослужащих и членов их семей.

В рамках программы ментального здоровья, инициированной Еленой Зеленской, на прошлой неделе состоялась встреча Координационного совета по этому вопросу, где было обсуждено создание шести центров, один — по реинтеграции лиц, освобожденных из плена, и пять центров — непосредственно относительно предоставления социальной поддержки и психологической помощи военнослужащим и их семьям»,  цитируют на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, которая координируется Минобороны Украины, Владимира Фурдика.

Как мы рассказывали, в Украине заработало бесплатное приложение для психологической поддержки ветеранов.

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