В Україні планують створити 6 нових реабілітаційних центрів для військових

Мова йде про створення шести центрів, один — з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів — безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам.

Джерело ілюстративного фото: armyinform

В Україні хочуть створити 6 нових реабілітаційних центрів для військових. Як розповів начальник відділу охорони здоров’я Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України полковник медичної служби Володимир Фурдик, у межах співпраці між Міністерством оборони та Міністерством соціальної політики укладено Меморандум щодо створення мережі реабілітаційних центрів.

«Ми зараз опрацьовуємо наказ спільно з Міністерством соціальної політики щодо розвитку мережі реабілітаційних центрів. Водночас ми розробили пілотний варіант роботи з декомпресії для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

У межах програми ментального здоров’я, ініційованої Оленою Зеленською, минулого тижня відбулася зустріч Координаційної ради з цього питання, де було обговорено створення шести центрів, один — з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів — безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам», — цитують на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України, Володимира Фурдика.

Як ми розповідали, в Україні запрацював безкоштовний застосунок для психологічної підтримки ветеранів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.