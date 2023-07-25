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  1. В Україні

В Україні планують створити 6 нових реабілітаційних центрів для військових

20:42, 25 липня 2023
Мова йде про створення шести центрів, один — з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів — безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам.
В Україні планують створити 6 нових реабілітаційних центрів для військових
Джерело ілюстративного фото: armyinform
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В Україні хочуть створити 6 нових реабілітаційних центрів для військових. Як розповів начальник відділу охорони здоров’я Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України полковник медичної служби Володимир Фурдик, у межах співпраці між Міністерством оборони та Міністерством соціальної політики укладено Меморандум щодо створення мережі реабілітаційних центрів.

«Ми зараз опрацьовуємо наказ спільно з Міністерством соціальної політики щодо розвитку мережі реабілітаційних центрів. Водночас ми розробили пілотний варіант роботи з декомпресії для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

У межах програми ментального здоров’я, ініційованої Оленою Зеленською, минулого тижня відбулася зустріч Координаційної ради з цього питання, де було обговорено створення шести центрів, один — з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів — безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам», — цитують на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України, Володимира Фурдика.

Як ми розповідали, в Україні запрацював безкоштовний застосунок для психологічної підтримки ветеранів.

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