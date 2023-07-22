В Україні запрацював безкоштовний застосунок для психологічної підтримки ветеранів

Застосунок містить корисні контакти, інформацію та є цілком анонімним.

Джерело фото: Rubryka.com

В Україні створили застосунок «База», за допомогою якої ветерани зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку. Мобільний додаток є анонімним і ним можна скористатися в будь-який час без безпосереднього контакту з іншими людьми, – повідомили розробники з ГО «Вільний вибір», пише SPRAVDI.

Застосунок має кризову кнопку, функція якої – допомогти врегулювати свій стан, коли «накриває». Також у застосунку є список корисних для ветеранів контактів.

У додатку зібрано матеріали про: тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, злість, поганий сон, депресію, нав'язливі думки, панічні атаки, провину та знайти інструменти, як працювати з цим.

Зазначається, що «База» не є заміною психотерапії. Це шанс краще зрозуміти свій стан та спосіб надати собі первинну психологічну допомогу.

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