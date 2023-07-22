У Криму «бавовна»: рух через Кримський міст перекрито, відео

Окупаційна влада повідомляє про атаку дронів.

В Красногвардійському районі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у районі нафтобази та аеродрому. Окупанти перекрили рух через Кримський міст.

Так званий «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про «спробу нальоту безпілотниками на інфраструктурні об'єкти».

За словами місцевих, наразі детонує склад БК ворога.

ОНОВЛЕНО: Рух через міст відновили, пишуть росзмі. Також відомо про потужну пожежу в Октябрському на залізничній станції Елеваторна.

Раніше ми писали про серію вибухів на полігоні окупантів в Кіровському районі Криму.

Також 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Внаслідок цього міст отримав серйозні пошкодження.

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