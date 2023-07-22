В Крыму «бавовна»: движение через Крымский мост перекрыто, видео

Оккупационные власти сообщают об атаке дронов.

В Красногвардейском районе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе нефтебазы и аэродрома. Оккупанты перекрыли движение через Крымский мост.

Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о «попытке налета беспилотниками на инфраструктурные объекты».

По словам местных, в настоящее время детонирует склад БК врага.

ОБНОВЛЕНО: Движение через мост возобновили, пишут россми. Также известно о мощном пожаре в Октябрьском на железнодорожной станции Элеваторная.

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