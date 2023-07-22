Министерство юстиции ЮАР просит выдать ордер на арест Путина

Департамент международных отношений ЮАР передал Министерству юстиции страны ордер МКС на арест Путина еще два месяца назад.

Министерство юстиции Южно-Африканской Республики направило директору государственной прокуратуры формальный запрос на выдачу ордера на арест Путина.

О запросе на выдачу ордера на арест стало известно 21 июля на заседании суда в Претории, сообщает местное издание News24.

Оппозиционная политическая сила, «Демократический альянс», обращалась в суд, чтобы обязать власть выполнить обязательства перед МКС и выдать ордер на арест Путина.

Еще два месяца назад департамент международных отношений ЮАР передал Министерству юстиции страны ордер МКС на арест Путина. Однако никаких действий ведомство тогда не предприняло – власти страны продолжали переговоры о возможном участии Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

В ходе судебного заседания стало известно, что власти по сути согласились с выполнением этого требования и признали, что задержались с выполнением своих обязательств.

На суде также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса 19 июня попросил Путина не приезжать на саммит БРИКС, на что Путин ответил, что подумает.

Через несколько дней Рамафоса обсудил возможность участия Путина в саммите с президентом Бразилии Лулой да Силва, и тот согласился с тем, что российскому диктатору не следует приезжать в ЮАР.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит саммит стран БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской республике 22-24 августа.

Как ранее мы сообщали, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

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