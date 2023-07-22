Міністерство юстиції ПАР просить видати ордер на арешт Путіна

Департамент міжнародних відносин ПАР передав до Міністерства юстиції країни ордер МКС на арешт Путіна ще два місяці тому.

Міністерство юстиції Південно-Африканської Республіки надіслало директору державної прокуратури формальний запит на видачу ордера на арешт Путіна.

Про запит на видачу ордера на арешт стало відомо 21 липня на засіданні суду в Преторії, повідомляє місцеве видання News24.

Опозиційна політична сила, «Демократичний альянс», позивалася до суду, щоб зобовʼязати владу виконати зобовʼязання перед МКС та видати ордер на арешт Путіна.

Ще два місяці тому департамент міжнародних відносин ПАР передав до Міністерства юстиції країни ордер МКС на арешт Путіна. Однак жодних дій відомство тоді не вчинило – влада країни продовжувала переговори про можливу участь Путіна в саміті БРІКС, який пройде в серпні в Йоганнесбурзі.

Під час судового засідання стало відомо, що влада по суті погодилася з виконанням цієї вимоги і визнала, що затрималася з виконанням своїх зобовʼязань.

На суді також стало відомо, що президент ПАР Сіріл Рамафоса 19 червня попросив Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, на що Путін відповів, що «подумає».

Через кілька днів Рамафоса обговорив можливість участі Путіна у саміті з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, і той погодився з тим, що російському диктаторуі не слід приїжджати до ПАР.

Нагадаємо, що Путін не відвідає саміт країн БРІКС, який пройде у Південно-Африканській республіці 22-24 серпня.

Як раніше ми повідомляли, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

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