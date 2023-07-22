У «Слузі народу» пропонують два ідентичних законопроекти про відбір Служби, що розбиратиметься зі скаргами на суддів, але є нюанс

Обидва автори, які є представниками «Слуги народу» та одного Комітету, внесли фактично однакові законопроекти про порядок відбору Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників, однак один з них пропонує закріпити певні повноваження за МЗС.

Народні депутати від фракції «Слуга народу» та члени парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов та Іван Калаур з різницею в тиждень зареєстрували майже ідентичні законопроекти 9483 та 9483-1, якими пропонується сформувати орган, що опрацьовуватиме дисциплінарні скарги на суддів і готуватиме проекти рішень про те, чи слід притягувати певного суддю до відповідальності. Нагадаємо, цих скарг за два роки – з тих пір, як парламент у 2021 році вирішив забрати відповідну функцію у Вищої ради правосуддя, накопичилося у ВРП більше 10 тисяч, і за частиною з них вже спливають строки, тобто, громадяни ризикують не отримати будь-якого реагування. Раніше ми вже детально описували проект 9483, який пропонує голова Комітету Денис Маслов, у статті «Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити», тож детально зупинятися на ньому не будемо.

Як виявилося після ознайомлення із внесеним 18 липня альтернативним документом 9483-1 авторства колеги Маслова – Івана Калаура, тексти законопроектів повністю ідентичні, за однією «невеликою деталлю» у процедурі формування Конкурсної комісії, що відбиратиме Службу дисциплінарних інспекторів.

А саме – Денис Маслов пропонує формувати цю Конкурсну комісію за допомогою тих самих міжнародних та іноземних організацій, які вже брали участь у формуванні Конкурсної комісії з відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). А Іван Калаур вважає за доцільне спочатку наново сформувати перелік делегуючих організацій, а вже потім доручати їм делегувати кандидатів до конкурсної комісії з пошуку дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, до цього, 30 травня 2023 року, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект 9261, який вніс той же Денис Маслов, і який передбачав, що з метою якнайшвидшого відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до дня утворення у складі ВРП Служби дисциплінарних інспекторів зі скаргами тимчасово розбиратимуться самі члени Вищої ради правосуддя. Однак цей проект, судячи з засідання Комітету, яке раніше описувала «Судово-юридична газета», не сподобався міжнародним партнерам, тож законодавцям довелося шукати інші шляхи.

Версія Дениса Маслова

Отже, в основному законопроекті 9483 Маслов пропонує визначити, що Вища рада правосуддя утворює конкурсну комісію у складі 6 осіб, три з яких призначаються ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які брали участь у формуванні першого складу Конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію.

Для отримання їх пропозицій голова Вищої ради правосуддя (або в. о голови), протягом п’яти днів з дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» звертається до таких міжнародних та іноземних організацій.

Тобто, голова Комітету пропонує, щоб кандидатів до конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів пропонували ті ж організації, які делегували кандидатів до Конкурсної комісії з відбору ВККС. А список міжнародних членів до останньої у вересні 2021 року спільним листом на Вищу раду правосуддя, нагадаємо, направляли (прізвища та посади вказані станом на вересень 2021):

представник Посольства США в Україні, тимчасово повірена Крістіна Квін,

голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас,

Посол Канади Лариса Галадза ,

, Посол Німеччини Анка Фельдгузен ,

, Посол Великобританії Мелінда Сіммонс ,

, глава британського Фонду запобігання конфліктам, сприяння стабільності та безпеці (Conflict, Stability and Security Fund) Сміта Розетті,

Глава офісу, представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співпраці Ради Європи Стін Норлов,

Керуючий директор зі Східної Європи та Кавказу Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне,

Постійний представник в Україні ПРООН Дафіна Герчева.

Отже, цим же суб’єктам можуть запропонувати делегувати кандидатів до конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів.

Втім, виникає те ж саме питання, яке існувало при призначенні членів Конкурсної комісії з відбору ВККС – чи є посольства США, Канади, Німеччини тощо «міжнародними та іноземними організаціями».

Адже МЗС України на той час не визначало, що саме посольства є такими організаціями. Наприклад, у переліку організацій, який надавало МЗС, було вказане Агентство США з міжнародного розвитку (а не Посольство США).

Версія Івана Калаура

В свою чергу, Іван Калаур пропонує у своєму проекті 9483-1 конструкцію, коли МЗС спочатку має визначити заново перелік організацій.

«Вища рада правосуддя утворює конкурсну комісію у складі 6 осіб, три з яких призначаються Вищою радою правосуддя за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію.

МЗС, спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» формує перелік таких міжнародних іноземних організацій, та невідкладно передає його Вищій раді правосуддя.

Для отримання пропозицій до складу конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організації Голова Вищої ради правосуддя (особа, яка виконує його обов’язки), протягом п’яти днів з дня отримання відповідного переліку від МЗС, звертається до таких міжнародних та іноземних організацій», - йдеться у законопроекті.

В іншій частині законопроекти Дениса Маслова та Івана Калаура повністю дублюються.

У тому числі, у перехідних положеннях закону про ВРП обидва автори пропонують додати пункт 23-12, яким установити, що тимчасово, протягом 5 років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора проводить конкурсна комісія, утворена Вищою радою правосуддя відповідно до цього розділу (пункту 23-12). Тобто, згадана комісія з 6 членів з вирішальним голосом міжнародників.

Також в обидвох проектах пропонується визначити, що рішення конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Разом з тим, обидва проекти, 9483 та 9483-1, ще мають пройти розгляд у комітеті та отримати висновки Вищої ради правосуддя. Також народні депутати у будь-якому разі мають визначитися із долею проекту 9261, який пройшов перше читання та отримав в цілому схвальний відгук ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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