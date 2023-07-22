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В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс

15:30, 22 июля 2023
Оба автора, являющихся представителями «Слуги народа» и одного Комитета, внесли фактически одинаковые законопроекты о порядке отбора Службы дисциплинарных инспекторов при участии международников, однако один из них предлагает закрепить определенные полномочия за МИД.
В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс
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Народные депутаты от фракции «Слуга народа» и члены парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов и Иван Калаур с разницей в неделю зарегистрировали почти идентичные законопроекты 9483 и 9483-1, предлагающие сформировать орган, который будет прорабатывать дисциплинарные жалобы на судей и готовить проекты решений о том, следует ли привлекать определенного судью к ответственности. Напомним, этих жалоб за два года – с тех пор, как парламент в 2021 году решил забрать соответствующую функцию у Высшего совета правосудия, накопилось в ВСП более 10 тысяч, и по части из них уже истекают сроки, то есть, граждане рискуют не получить какого-либо реагирования. Ранее мы уже подробно описывали проект 9483, который предлагает председатель Комитета Денис Маслов, в статье «Как будут создавать Службу дисциплинарных инспекторов – стаж, деньги и экзамены», так что подробно останавливаться на нем не будем.

Как оказалось после ознакомления с внесенным 18 июля альтернативным документом 9483-1 авторства коллеги Маслова – Ивана Калаура, тексты законопроектов полностью идентичны, кроме одной «небольшой детали» в процедуре формирования Конкурсной комиссии, отбирающей Службу дисциплинарных инспекторов.

А именно Денис Маслов предлагает формировать эту Конкурсную комиссию с помощью тех же международных и иностранных организаций, которые уже участвовали в формировании Конкурсной комиссии по отбору Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). А Иван Калаур считает целесообразным сначала заново сформировать перечень делегирующих организаций, а уже потом поручать им делегировать кандидатов в конкурсную комиссию по поиску дисциплинарных инспекторов.

Напомним, до этого, 30 мая 2023 года, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 9261, который внес тот же Денис Маслов, предполагавший, что с целью скорейшего возобновления рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей до дня образования в составе ВСП Службы дисциплинарных инспекторов жалобами будут временно разбираться сами члены Высшего совета правосудия. Однако этот проект, судя по заседанию Комитета, которое ранее описывала «Судебно-юридическая газета», не понравился международным партнерам, поэтому законодателям пришлось искать другие пути.

Версия Дениса Маслова

Итак, в основном законопроекте 9483 Маслов предлагает определить, что Высший совет правосудия образует конкурсную комиссию в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, принимавших участие в формировании первого состава Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей. Такие международные и иностранные организации согласовывают общее предложение.

Для получения их предложений председатель Высшего совета правосудия (или и.о. председателя), в течение пяти дней со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» обращается к таким международным и зарубежным организациям.

То есть председатель Комитета предлагает, чтобы кандидатов в конкурсную комиссию по отбору дисциплинарных инспекторов предлагали те же организации, которые делегировали кандидатов в Конкурсную комиссию по отбору ВККС. А список международных членов в последнюю в сентябре 2021 года общим письмом на Высший совет правосудия, напомним, направляли (фамилии и должности указаны на сентябрь 2021):

  • представитель Посольства США в Украине, временно поверенная Кристина Квин,
  • глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас,
  • Посол Канады Лариса Галадза,
  • Посол Германии Анка Фельдгузен,
  • Посол Великобритании Мелинда Симмонс,
  • глава британского Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund) Смита Розетти,
  • Глава офиса, представитель Генерального секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества Совета Европы Стин Норлов,
  • Управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне,
  • Постоянный представитель в Украине ПРООН Дафина Герчева.

Следовательно, этим же субъектам могут предложить делегировать кандидатов в конкурсную комиссию по отбору Службы дисциплинарных инспекторов.

Впрочем, возникает тот же вопрос, который существовал при назначении членов Конкурсной комиссии по отбору ВККС – являются ли посольства США, Канады, Германии и т.д. «международными и иностранными организациями».

Ведь МИД Украины в то время не определяло, что именно посольства являются такими организациями. Например, в перечне организаций, предоставляемых МИДом, было указано Агентство США по международному развитию (а не Посольство США).

Версия Ивана Каллаура

В свою очередь, Иван Калаур предлагает в своем проекте 9483-1 конструкцию, когда МИД сначала должно определить заново список организаций.

«Высший совет правосудия образует конкурсную комиссию в составе 6 человек, три из которых назначаются Высшим советом правосудия по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Такие международные и иностранные организации согласовывают общее предложение.

МИД совместно с Секретариатом Кабинета Министров Украины в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» формирует перечень таких международных иностранных организаций, и безотлагательно передает его Высший совету правосудия.

Для получения предложений в состав конкурсной комиссии от международных и иностранных организаций Председатель Высшего совета правосудия (лицо, исполняющее его обязанности), в течение пяти дней со дня получения соответствующего перечня от МИД, обращается в такие международные и иностранные организации», - говорится в законопроекте.

В другой части законопроекты Дениса Маслова и Ивана Калаура полностью дублируются.

В том числе, в переходных положениях закона о ВСП оба автора предлагают добавить пункт 23-12, которым установить, что временно, в течение 5 лет со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», конкурс на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора проводит конкурсная комиссия, образованная Высшим советом правосудия в соответствии с настоящим разделом (пунктом 23-12). То есть упомянутая комиссия из 6 членов с решающим голосом международников.

Также в обоих проектах предлагается определить, что решение конкурсной комиссии принято, если за него проголосовали не менее четырех членов, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями.

В случае одинакового количества голосов за и против голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Вместе с тем оба проекта, 9483 и 9483-1, еще должны пройти рассмотрение в комитете и получить выводы Высшего совета правосудия. Также народные депутаты в любом случае должны определиться с судьбой проекта 9261, который прошел первое чтение и получил в целом одобрительный отзыв ВСП.

Автор: Наталья Мамченко

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