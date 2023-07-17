На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: фото і відео

Окупанти кажуть, що «сталася надзвичайна подія в районі 145 опори».

На Кримському мосту пролунали вибухи. Окупанти кажуть про "надзвичайну подію" та 2 загиблих.

На мосту виникли кілометрові затори. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і "з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони". Він каже, що "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори".

Наразі відомо, що один із прольотів мосту обвалився.

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