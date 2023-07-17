На Київщині провели профілактичну бесіду з чоловіком, який залишив двох собак зачиненими в авто

На Київщині у Борисполі небайдужа громадянка побачила двох собак зачинених в авто. Жінка звернулася до поліцейських.
Охоронці порядку прибули на місце та зв‘язались з власником автівки.
«Чоловік пояснив, що відійшов на декілька хвилин до магазину. Патрульні провели профілактичну бесіду з громадянином щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами та попередили про відповідальність за такі дії», - повідомили у поліції.
Громадян закликають не залишати тварин у зачиненому авто, адже це шалена небезпека. Особливо у спеку, коли температура повітря висока, а салон за лічені хвилини стає задушливим.
Як ми розповідали, світ переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень.
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