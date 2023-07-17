У Києві повідомили про групове захворювання на гостру кишкову інфекцію – двох дітей госпіталізували

У ході проведеного епідрозслідування з’ясовано, що захворілі своє захворювання пов’язують із вживанням кондитерського виробу.

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У ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» повідомили про спалах гострої кишкової інфекції у Оболонському районі столиці.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповіли 12 липня, що відомо про трьох постраждалих осіб, серед них двоє дітей, яких було госпіталізовано.

«У ході проведеного епідрозслідування з’ясовано, що захворілі своє захворювання пов’язують із вживанням 4 липня кондитерського виробу – торту «Суфле пташине молоко» придбаного у одному із закладів торгівлі в Оболонському районі. Зʼясовано адресу кондитерського цеху, де був виготовлений торт», - сказано у повідомленні.

Нині тривають позапланові заходи державного нагляду (інспектування) вказаних потужностей із відбором проб харчових продуктів, санітарно-гігієнічних змивів з навколишнього середовища, обстеженням персоналу закладу та відбором проб води.

Про результати обіцяють повідомити згодом.

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