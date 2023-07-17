В Киеве сообщили о групповом заболевании на острую кишечную инфекцию – двоих детей госпитализировали

В ходе проведенного эпидрасследования выяснено, что заболевшие свое заболевание связывают с употреблением кондитерского изделия.

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В ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Оболонском районе столицы.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали 12 июля, что известно о трех пострадавших лицах, среди них двое детей, которых было госпитализировано.

«В ходе проведенного эпидрасследования выяснено, что заболевшие свое заболевание связывают с употреблением 4 июля кондитерского изделия – торта «Суфле птичье молоко» приобретенного в одном из заведений торговли в Оболонском районе. Выяснен адрес кондитерского цеха, где был изготовлен торт», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются внеплановые мероприятия государственного надзора (инспектирования) указанных мощностей с отбором проб пищевых продуктов, санитарно-гигиенических смывов из окружающей среды, обследованием персонала заведения и отбором проб воды.

О результатах обещают сообщить со временем.

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