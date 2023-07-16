Где можно найти информацию о жилищной субсидии

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ можно посмотреть информацию о жилищной субсидии.

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно просмотреть информацию о жилищной субсидии.

Как рассказали в пресс-службе, Пенсионным фондом Украины реализована возможность пересмотра сообщений о результатах принятых решений по назначению/неназначению/отказу в назначении жилищных субсидий.

Сообщение размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с информацией о назначенной жилищной субсидии, необходимо сделать несколько шагов.

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

Шаг 3. В меню слева выберите рубрику «Мои сообщения».

Шаг 4. В окне, которое появится на экране, перейдите в «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с текстом сообщения о принятом решении о жилищной субсидии.

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