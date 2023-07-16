Де можна знайти інформацію про житлову субсидію

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ можна переглянути інформацію про житлову субсидію.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна переглянути інформацію про житлову субсидію.

Як розповіли у пресслужбі, Пенсійним фондом України реалізовано можливість перегляду повідомлень про результати прийнятих рішень щодо призначення / непризначення / відмову у призначенні житлових субсидій.

Повідомлення розміщено в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для того щоб ознайомитись з інформацією про призначену житлову субсидію, необхідно зробити кілька кроків.

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Крок 3. У меню зліва оберіть рубрику «Мої повідомлення».

Крок 4. У вікні, яке з’явиться на екрані, перейдіть у «Індивідуальні повідомлення» та ознайомтесь з текстом повідомлення про прийняте рішення щодо житлової субсидії.

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