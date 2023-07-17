Як захисти свої права при отриманні послуг в перукарні чи салоні краси

Як клієнт може захистити свої права.

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На що потрібно звернути увагу, якщо плануєте відвідати перукарню чи салон краси та як у випадку порушення суб’єктом господарювання, що надає перукарські послуги, законодавства про захист прав споживачів захистити свої права, розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, відповідно до Правил побутового обслуговування населення, які затверджені постановою КМУ, в кожній перукарні або салоні краси має бути куточок споживача, в якому повинна бути така інформація:

загальні відомості про виконавця:

для юридичних осіб: найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону; для фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), фактична адреса об’єкта надання побутових послуг, номер телефону;

офіційні веб-сайти державних органів та органів місцевого самоврядування, що забезпечують захист прав споживачів;

відомості про працівників, які обслуговують споживача (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

перелік побутових послуг, що надаються;

зразки матеріалів та виробів (у каталогах, буклетах, проспектах тощо);

ціни і тарифи на побутові послуги, матеріали та вироби, затверджені виконавцем;

перелік категорій громадян, яким законодавчими актами установлені пільги.

Розрахунки за надані побутові послуги здійснюються в готівковій та/або в безготівковій формі відповідно до законодавства. Споживачу в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ, що підтверджує факт надання побутової послуги. У разі часткової оплати після кожної завершеної та сплаченої операції з надання побутової послуги споживачу видається розрахунковий документ.

У випадку порушення суб’єктом господарювання, що надає перукарські послуги, законодавства про захист прав споживачів клієнт може захистити свої права таким чином:

звернутись з письмовою заявою до адміністрації перукарні з пропозицією виправити недолік;

у разі невирішення питання адміністрацією закладу звернутись зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування суб’єкта господарювання;

звернутись за захистом своїх прав та законних інтересів до суду. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Згідно зі статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

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