Как защитить свои права при получении услуг в парикмахерской или салоне красоты

Как клиент может защитить свои права.

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На что нужно обратить внимание, если планируете посетить парикмахерскую или салон красоты и как в случае нарушения субъектом хозяйствования, оказывающим парикмахерские услуги, законодательства о защите прав потребителей защитить свои права, рассказали в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в соответствии с Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными постановлением КМУ, в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя, в котором должна быть следующая информация:

общие сведения об исполнителе:

для юридических лиц: наименование юридического лица (обособленного подразделения), местонахождение, код согласно ЕГРПОУ, номер телефона; для физических лиц - предпринимателей: фамилия, имя и отчество (при наличии), фактический адрес объекта предоставления бытовых услуг, номер телефона;

официальные веб-сайты государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающие защиту прав потребителей;

сведения о работниках, обслуживающих потребителя (фамилия, имя и отчество (при наличии);

перечень предоставляемых бытовых услуг;

образцы материалов и изделий (в каталогах, буклетах, проспектах и т.п.);

цены и тарифы на бытовые услуги, материалы и изделия, утвержденные исполнителем;

перечень категорий граждан, которым законодательными актами установлены льготы.

Расчеты за предоставленные бытовые услуги производятся в наличной и/или в безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю в обязательном порядке выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления бытовой услуги. В случае частичной оплаты после каждой завершенной и оплаченной операции по оказанию бытовой услуги потребителю выдается расчетный документ.

В случае нарушения субъектом хозяйствования, предоставляющим парикмахерские услуги, законодательство о защите прав потребителей клиент может защитить свои права следующим образом:

обратиться с письменным заявлением к администрации парикмахерской с предложением исправить недостаток;

в случае нерешения вопроса администрацией заведения обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту нахождения субъекта хозяйствования;

обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд. При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Согласно статье 22 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

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