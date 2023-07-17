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  1. Общество

Как защитить свои права при получении услуг в парикмахерской или салоне красоты

07:28, 17 июля 2023
Как клиент может защитить свои права.
Как защитить свои права при получении услуг в парикмахерской или салоне красоты
Источник фото: Adam Winger / unsplash.com
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На что нужно обратить внимание, если планируете посетить парикмахерскую или салон красоты и как в случае нарушения субъектом хозяйствования, оказывающим парикмахерские услуги, законодательства о защите прав потребителей защитить свои права, рассказали в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в соответствии с Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными постановлением КМУ, в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя, в котором должна быть следующая информация:

  • общие сведения об исполнителе:
  1. для юридических лиц: наименование юридического лица (обособленного подразделения), местонахождение, код согласно ЕГРПОУ, номер телефона;
  2. для физических лиц - предпринимателей: фамилия, имя и отчество (при наличии), фактический адрес объекта предоставления бытовых услуг, номер телефона;
  • официальные веб-сайты государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающие защиту прав потребителей;
  • сведения о работниках, обслуживающих потребителя (фамилия, имя и отчество (при наличии);
  • перечень предоставляемых бытовых услуг;
  • образцы материалов и изделий (в каталогах, буклетах, проспектах и т.п.);
  • цены и тарифы на бытовые услуги, материалы и изделия, утвержденные исполнителем;
  • перечень категорий граждан, которым законодательными актами установлены льготы.

Расчеты за предоставленные бытовые услуги производятся в наличной и/или в безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю в обязательном порядке выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления бытовой услуги. В случае частичной оплаты после каждой завершенной и оплаченной операции по оказанию бытовой услуги потребителю выдается расчетный документ.

В случае нарушения субъектом хозяйствования, предоставляющим парикмахерские услуги, законодательство о защите прав потребителей клиент может защитить свои права следующим образом:

  • обратиться с письменным заявлением к администрации парикмахерской с предложением исправить недостаток;
  • в случае нерешения вопроса администрацией заведения обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту нахождения субъекта хозяйствования;
  • обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд. При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Согласно статье 22 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

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