В США начали расследование в отношении OpenAI

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении разработчика искусственного интеллекта OpenAI. Компанию проверяют на нарушение закона о защите прав потребителей.

Об этом пишет Reuters.

Комиссия проверяет, нанес ли ИИ «репутационный ущерб» пользователям.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что последняя версия ChatGPT была построена на основе многолетних исследований безопасности, а системы разработаны для изучения мира, а не частных лиц.

«Конечно, мы будем работать с FTC», - сказал он.

it is very disappointing to see the FTC's request start with a leak and does not help build trust.



that said, it’s super important to us that out technology is safe and pro-consumer, and we are confident we follow the law. of course we will work with the FTC.