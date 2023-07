У США почали розслідування щодо OpenAI

Федеральна торгова комісія США (FTC) почала розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI. Компанію перевіряють на порушення закону про захист прав споживачів.

Про це пише Reuters.

Комісія перевіряє, чи завдав ШІ «репутаційної шкоди» користувачам.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що остання версія ChatGPT була побудована на основі багаторічних досліджень безпеки, а системи розроблені для вивчення світу, а не приватних осіб.

«Звичайно, ми будемо працювати з FTC», — сказав він.

it is very disappointing to see the FTC's request start with a leak and does not help build trust.



that said, it’s super important to us that out technology is safe and pro-consumer, and we are confident we follow the law. of course we will work with the FTC.