На Львівщині у лісі знайшли підлітків, що зникли 5 днів тому

У Львівській області завершили пошукову операцію з порятунку двох дітей, які зникли в гірській місцевості. Як повідомили у ДСНС, 14-річного хлопця та 13-річну дівчину вдалося знайти живими після п’яти днів пошуків.

Діти самостійно вирушили з дому в селі Верхня Рожанка, що на Стрийщині, у напрямку міста Сколе. Останній раз вони виходили на зв’язок 18 серпня — хлопець зателефонував батькам, після чого контакт з ними зник.

До пошукових робіт було залучено 20 рятувальників, кінологів із собаками, шість дронів і вісім одиниць спецтехніки. Вони прочісували гірську місцевість, загальна площа обстеження перевищила 31 гектар.

21 серпня дітей виявили у лісовому масиві поблизу гори Високий Верх. Їх евакуювали до села Волосянка, де медики провели огляд. На щастя, фізичних ушкоджень у підлітків не виявили, тож їх передали родичам.

