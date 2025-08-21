Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині у лісі знайшли підлітків, що зникли 5 днів тому

22:18, 21 серпня 2025
14-річного хлопця та 13-річну дівчину вдалося знайти живими.
На Львівщині у лісі знайшли підлітків, що зникли 5 днів тому
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області завершили пошукову операцію з порятунку двох дітей, які зникли в гірській місцевості. Як повідомили у ДСНС, 14-річного хлопця та 13-річну дівчину вдалося знайти живими після п’яти днів пошуків.

Діти самостійно вирушили з дому в селі Верхня Рожанка, що на Стрийщині, у напрямку міста Сколе. Останній раз вони виходили на зв’язок 18 серпня — хлопець зателефонував батькам, після чого контакт з ними зник.

До пошукових робіт було залучено 20 рятувальників, кінологів із собаками, шість дронів і вісім одиниць спецтехніки. Вони прочісували гірську місцевість, загальна площа обстеження перевищила 31 гектар.

21 серпня дітей виявили у лісовому масиві поблизу гори Високий Верх. Їх евакуювали до села Волосянка, де медики провели огляд. На щастя, фізичних ушкоджень у підлітків не виявили, тож їх передали родичам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва