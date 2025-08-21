На Львовщине в лесу нашли подростков, пропавших 5 дней назад

14-летнего парня и 13-летнюю девочку удалось найти в живых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области завершили поисковую операцию по спасению двух детей, пропавших в горной местности. Как сообщили в ГСЧС, 14-летнего парня и 13-летнюю девочку удалось найти живыми после пяти дней поисков.

Дети самостоятельно отправились из дома в селе Верхняя Рожанка, что на Стрыйщине, в направлении города Сколе. Последний раз они выходили на связь 18 августа — подросток позвонил по телефону родителям, после чего контакт с ними исчез.

В поисковые работы были привлечены 20 спасателей, кинологов с собаками, шесть дронов и восемь единиц спецтехники. Они прочесывали горную местность, общая площадь обследования превысила 31 гектар.

21 августа детей обнаружили в лесном массиве у горы Высокий Верх. Их эвакуировали в село Волосянка, где медики провели осмотр. К счастью, физические повреждения у подростков не обнаружили, поэтому их передали родственникам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.