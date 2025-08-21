Практика судів
У Китаї колишній монах вимагав від доньки 28 тисяч доларів на своє утримання, але суд відмовив

21:34, 21 серпня 2025
Колишній монах, який витратив усі заощадження на буддистські мандри та навіть жив у печері, намагався через суд змусити доньку виплатити йому 28 тисяч доларів як утримання.
Ілюстративне фото, джерело - Shutterstock
У Китаї 54-річний чоловік, який понад 10 років присвятив буддистській практиці та витратив усі свої заощадження, намагався через суд змусити доньку виплатити йому 200 тисяч юанів (близько 28 тисяч доларів) як батьківську підтримку. Суд відмовив у позові, заявивши, що він не втратив працездатність. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як чоловік став монахом

Ще у 2010 році Сє (Xie) вирішив залишити роботу через сильний стрес і вирушив у гори, щоб практикувати буддизм. У 2014-му він остаточно розірвав трудовий контракт та присвятив себе духовному життю, водночас розлучившись із дружиною, яка не підтримала його вибір.

Під час розподілу майна він передав доньці будинок вартістю близько 2,2 млн юанів (306 тисяч доларів) та 500 тисяч юанів (70 тисяч доларів) готівкою. Дружина отримала ще 150 тисяч юанів як компенсацію.

Залишивши собі близько 500 тисяч юанів, Сє став монахом і понад десять років мандрував країною, вивчаючи буддизм. У деяких монастирях йому надавали житло та їжу, але постійного доходу він не мав. У певні періоди йому виплачували невелику допомогу — 2 тисячі юанів на місяць (близько 280 доларів), проте більшість витрат на подорожі він покривав сам.

Життя після духовної практики

Після десяти років мандрів заощадження вичерпалися. Чоловік змушений був жити у печері, а згодом пережив нервовий зрив і повернувся до звичайного життя. Нині він орендує квартиру у місті Гуанчжоу за 1500 юанів (210 доларів) на місяць і повністю залежить від допомоги родичів.

Сє вважає себе надто старим, щоб працювати, та не має професійних навичок, тому звернувся до доньки з вимогою: одноразово виплатити йому 200 тисяч юанів і гарантувати, що більше грошей він не проситиме.

Позиція доньки і рішення суду

Донька наголосила, що отримані від батька гроші та майно під час розлучення були пов’язані з його батьківськими обов’язками і не мають стосунку до нинішніх вимог. Вона вважає, що він добровільно обрав шлях життя без роботи й не втратив здатності заробляти.

Жінка зізналася, що з місячною зарплатою у 10 тисяч юанів (1400 доларів) не може виплатити таку суму, але готова була надавати меншу щомісячну допомогу. Однак через різкі висловлювання батька в суді вона відмовилася від цієї пропозиції.

Суд визнав, що чоловік зберіг працездатність, а його заощаджень достатньо для життя, тому відхилив позов.

суд гроші Китай

