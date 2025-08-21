В Китае бывший монах требовал от дочери 28 тысяч долларов на свое содержание, но суд отказал

Бывший монах, который потратил все сбережения на буддийские странствия и даже жил в пещере, пытался через суд заставить дочь выплатить ему 28 тысяч долларов в качестве содержания.

Иллюстративное фото, источник - Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае 54-летний мужчина, который более 10 лет посвятил себя буддийской практике и потратил все свои сбережения, пытался через суд заставить дочь выплатить ему 200 тысяч юаней (около 28 тысяч долларов) в качестве родительской поддержки. Суд отказал в иске, заявив, что он не утратил трудоспособность. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как мужчина стал монахом

Еще в 2010 году Се (Xie) решил оставить работу из-за сильного стресса и отправился в горы практиковать буддизм. В 2014-м он окончательно расторг трудовой контракт и посвятил себя духовной жизни, одновременно разведясь с женой, которая не поддержала его выбор.

При разделе имущества он передал дочери дом стоимостью около 2,2 млн юаней (306 тысяч долларов) и 500 тысяч юаней (70 тысяч долларов) наличными. Жена получила еще 150 тысяч юаней в качестве компенсации.

Оставив себе около 500 тысяч юаней, Се стал монахом и более десяти лет странствовал по стране, изучая буддизм. В некоторых монастырях ему предоставляли жилье и еду, но постоянного дохода он не имел. В отдельные периоды ему выплачивали небольшое пособие — 2 тысячи юаней в месяц (около 280 долларов), однако большую часть расходов на путешествия он покрывал самостоятельно.

Жизнь после духовной практики

После десяти лет странствий сбережения иссякли. Мужчина был вынужден жить в пещере, а затем пережил нервный срыв и вернулся к обычной жизни. Сейчас он арендует квартиру в городе Гуанчжоу за 1500 юаней (210 долларов) в месяц и полностью зависит от помощи родственников.

Се считает себя слишком пожилым, чтобы работать, и не имеет профессиональных навыков, поэтому обратился к дочери с требованием: единовременно выплатить ему 200 тысяч юаней и гарантировать, что больше он не будет просить денег.

Позиция дочери и решение суда

Дочь подчеркнула, что полученные от отца деньги и имущество во время развода были связаны с его родительскими обязанностями и не имеют отношения к нынешним требованиям. Она считает, что он добровольно выбрал жизнь без работы и не потерял способности зарабатывать.

Женщина призналась, что с месячной зарплатой в 10 тысяч юаней (1400 долларов) не может выплатить такую сумму, но была готова предоставлять меньшую ежемесячную помощь. Однако из-за резких высказываний отца в суде она отказалась от этого предложения.

Суд признал, что мужчина сохранил трудоспособность, а его сбережений достаточно для жизни, поэтому отклонил иск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.