У США подали позов проти Volkswagen — сенсорні кнопки на кермі стали причиною аварій

Власники Volkswagen подали колективний позов, звинувативши компанію в небезпечних сенсорних кнопках на кермі, які випадково вмикають адаптивний круїз-контроль.

Фото: autoblog.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Volkswagen опинився під загрозою колективного позову через невдалий експеримент із сенсорними елементами керування. Про це повідомляє Аutoblog.

Німецький автовиробник уже визнав помилку та поступово повертає звичні фізичні кнопки, проте власники автомобілів попередніх поколінь залишилися з небезпечними сенсорними системами.

Йдеться насамперед про сенсорні панелі на кермі, які викликали масове невдоволення клієнтів. Тепер ці елементи стали причиною колективного позову проти компанії у США.

У США позивачі стверджують, що кермові сенсорні кнопки не лише незручні, а й небезпечні, адже можуть активувати функції автомобіля у критичних ситуаціях.

Проблема з адаптивним круїз-контролем

Як зазначають власники електрокросоверів Volkswagen ID.4 2021–2023 років, найсерйозніша проблема пов’язана з адаптивним круїз-контролем. За їхніми словами, достатньо «легкого дотику пальцями» до сенсорних кнопок на кермі, щоб система увімкнулася та автоматично встановила останню зафіксовану швидкість.

Це може призвести до різкого набору швидкості, яка не відповідає дорожнім умовам, і, як стверджується у позові, вже стало причиною кількох серйозних ДТП.

У документах колективного позову сказано: «Позивачі потрапляли у аварії через цей дефект, що залишило їх наляканими і невпевненими у подальшому використанні своїх автомобілів».

Що далі

Volkswagen офіційно не коментує позов, але раніше компанія вже пообіцяла відмовитися від сенсорних елементів керування в нових моделях і повернути фізичні кнопки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.