Практика судів
  1. У світі

У США подали позов проти Volkswagen — сенсорні кнопки на кермі стали причиною аварій

20:49, 21 серпня 2025
Власники Volkswagen подали колективний позов, звинувативши компанію в небезпечних сенсорних кнопках на кермі, які випадково вмикають адаптивний круїз-контроль.
У США подали позов проти Volkswagen — сенсорні кнопки на кермі стали причиною аварій
Фото: autoblog.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Volkswagen опинився під загрозою колективного позову через невдалий експеримент із сенсорними елементами керування. Про це повідомляє Аutoblog.

Німецький автовиробник уже визнав помилку та поступово повертає звичні фізичні кнопки, проте власники автомобілів попередніх поколінь залишилися з небезпечними сенсорними системами.

Йдеться насамперед про сенсорні панелі на кермі, які викликали масове невдоволення клієнтів. Тепер ці елементи стали причиною колективного позову проти компанії у США.

У США позивачі стверджують, що кермові сенсорні кнопки не лише незручні, а й небезпечні, адже можуть активувати функції автомобіля у критичних ситуаціях.

Проблема з адаптивним круїз-контролем

Як зазначають власники електрокросоверів Volkswagen ID.4 2021–2023 років, найсерйозніша проблема пов’язана з адаптивним круїз-контролем. За їхніми словами, достатньо «легкого дотику пальцями» до сенсорних кнопок на кермі, щоб система увімкнулася та автоматично встановила останню зафіксовану швидкість.

Це може призвести до різкого набору швидкості, яка не відповідає дорожнім умовам, і, як стверджується у позові, вже стало причиною кількох серйозних ДТП.

У документах колективного позову сказано: «Позивачі потрапляли у аварії через цей дефект, що залишило їх наляканими і невпевненими у подальшому використанні своїх автомобілів».

Що далі

Volkswagen офіційно не коментує позов, але раніше компанія вже пообіцяла відмовитися від сенсорних елементів керування в нових моделях і повернути фізичні кнопки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва