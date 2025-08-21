Практика судов
В США подали иск против Volkswagen – сенсорные кнопки на руле стали причиной аварий

20:49, 21 августа 2025
Владельцы Volkswagen подали коллективный иск, обвинив компанию в опасных сенсорных кнопках на руле, случайно включающих адаптивный круиз-контроль.
Фото: autoblog.com
Volkswagen оказался под угрозой коллективного иска из-за неудачного эксперимента с сенсорными элементами управления. Об этом сообщает Autoblog.

Немецкий автопроизводитель уже признал ошибку и постепенно возвращает привычные физические кнопки, однако владельцы автомобилей предыдущих поколений остались с опасными сенсорными системами.

Речь идёт прежде всего о сенсорных панелях на руле, которые вызвали массовое недовольство клиентов. Теперь эти элементы стали причиной коллективного иска против компании в США.

В США истцы утверждают, что рулевые сенсорные кнопки не только неудобны, но и опасны, поскольку могут активировать функции автомобиля в критических ситуациях.

Проблема с адаптивным круиз-контролем

Как отмечают владельцы электрокроссоверов Volkswagen ID.4 2021–2023 годов, самая серьёзная проблема связана с адаптивным круиз-контролем. По их словам, достаточно «лёгкого прикосновения пальцами» к сенсорным кнопкам на руле, чтобы система включилась и автоматически установила последнюю зафиксированную скорость.

Это может привести к резкому набору скорости, не соответствующей дорожным условиям, и, как утверждается в иске, уже стало причиной нескольких серьёзных ДТП.

В документах коллективного иска сказано: «Истцы попадали в аварии из-за этого дефекта, что оставило их напуганными и неуверенными в дальнейшем использовании своих автомобилей».

Что дальше

Volkswagen официально не комментирует иск, но ранее компания уже пообещала отказаться от сенсорных элементов управления в новых моделях и вернуть физические кнопки.

