ДТП з п'ятьма загиблими на Хмельниччині: водійку взяли під варту без права внесення застави

Суд скасував заставу для водійки.

На Хмельниччині переглянули запобіжний захід водійці, яка підозрюється у вчиненні ДТП з 5 загиблими, повідомляє обласна прокуратура.

Аварія сталася пізно ввечері 9 серпня цього року неподалік села Юзіно Хмельницького району.

У ході досудового розслідування було з’ясовано, що внаслідок зіткнення автомобілів «Denza N7» та «MG 350» загинули п’ятеро людей — водій і четверо пасажирів останнього транспортного засобу. Усі вони померли на місці події через тяжкі травми.

Слідчий суддя обрав для водійки автомобіля «Denza N7» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак прокурори подали апеляцію, не погодившись із можливістю внесення застави, передбаченої ухвалою.

За результатами розгляду апеляції, суд скасував можливість внесення застави. Відтепер підозрювана перебуватиме під вартою без альтернативних варіантів запобіжного заходу.

Водійці загрожує до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

