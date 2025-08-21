Практика судів
  1. В Україні

ДТП з п'ятьма загиблими на Хмельниччині: водійку взяли під варту без права внесення застави

22:36, 21 серпня 2025
Суд скасував заставу для водійки.
ДТП з п'ятьма загиблими на Хмельниччині: водійку взяли під варту без права внесення застави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині переглянули запобіжний захід водійці, яка підозрюється у вчиненні ДТП з 5 загиблими, повідомляє обласна прокуратура.

Аварія сталася пізно ввечері 9 серпня цього року неподалік села Юзіно Хмельницького району.

У ході досудового розслідування було з’ясовано, що внаслідок зіткнення автомобілів «Denza N7» та «MG 350» загинули п’ятеро людей — водій і четверо пасажирів останнього транспортного засобу. Усі вони померли на місці події через тяжкі травми.

Слідчий суддя обрав для водійки автомобіля «Denza N7» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак прокурори подали апеляцію, не погодившись із можливістю внесення застави, передбаченої ухвалою.

За результатами розгляду апеляції, суд скасував можливість внесення застави. Відтепер підозрювана перебуватиме під вартою без альтернативних варіантів запобіжного заходу.

Водійці загрожує до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДТП аварія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва