ДТП с пятью погибшими в Хмельницкой области: водителя взяли под стражу без права внесения залога

Суд отменил залог для водителя.

В Хмельницкой области пересмотрели меру пресечения водителя, которая подозревается в совершении ДТП с 5 погибшими, сообщает областная прокуратура.

Авария произошла поздно вечером 9 августа этого года недалеко от села Юзино Хмельницкого района.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в результате столкновения автомобилей «Denza N7» и «MG 350» погибли пять человек — водитель и четверо пассажиров последнего транспортного средства. Все они скончались на месте происшествия из-за тяжелых травм.

Следственный судья выбрал для водителя автомобиля «Denza N7» меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако прокуроры подали апелляцию, не согласившись с возможностью внесения залога, предусмотренного определением.

По результатам рассмотрения апелляции суд отменил возможность внесения залога. Теперь подозреваемая будет находиться под стражей без альтернативных вариантов меры пресечения.

Водителю грозит до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

