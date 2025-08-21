На Закарпатті затримали сімох ухилянтів: платили до 15 тисяч доларів за виїзд

Сімох військовозобов’язаних з різних регіонів затримали на Закарпатті під час спроби незаконного перетину кордону.

На Закарпатті викрили групу військовозобов’язаних, які намагалися перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Групу порушників затримали на околиці села Грушово Тячівського району.

Сім чоловіків, жителі Сумської, Дніпропетровської, Донецької та Хмельницької областей, намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Вони скористалися Telegram-каналом, через який знайшли «координаторів», що обіцяли переправити їх за межі України поза пунктами пропуску.

За даними прикордонників, організатори збирали групи охочих, переховували їх у різних помешканнях прикордоння від 5 до 14 днів, а за свої «послуги» вимагали від 12 до 15 тисяч доларів з кожного.

На затриманих складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»). Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконної схеми.

