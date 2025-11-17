Що таке черги відключень світла і як вони працюють

Черги визначають, кого вимикають під час дефіциту електрики, а максимальна тривалість одного відключення за графіком становить до шести годин.

Під час відключень світла «Укренерго» щодня інформує, які саме черги споживачів вимикатимуть у конкретні часові проміжки.

Усі побутові та частина комерційних споживачів, які не належать до критичної інфраструктури, поділені на шість черг — саме за цим принципом енергетики регулюють навантаження на мережу.

Черга – це група споживачів, які разом споживають певний обсяг електроенергії в мегаватах. Кожна область має власні шість черг, а які саме групи та на який період будуть відключені — визначають місцеві обленерго, орієнтуючись на поточний стан енергосистеми.

ГОП обмежують споживання електроенергії у великих споживачів, тоді як ГПВ — це погодинні вимкнення для населення та більшості бізнесу.

У чому різниця між ГОП і ГПВ в Україні

ГОП — графіки обмеження споживання електричної потужності

Застосовуються, коли в енергосистемі виникає:

дефіцит електричної потужності;

порушення граничних перетоків;

перевантаження обладнання.

Мета ГОП: зменшити навантаження на енергосистему без повного вимкнення споживачів — тобто обмежити потужність.

Хто підпадає під ГОП:

промислові підприємства;

інші споживачі, у яких приєднана потужність від 300 кВт.

Це переважно бізнес та виробництво, а не населення.

ГПВ — графіки погодинного відключення

Застосовуються тоді, коли:

введених ГОП недостатньо, або

вони не дали потрібного ефекту.

Мета ГПВ: фактичне вимкнення електроенергії на певний час за годинним графіком, щоб збалансувати систему.

Хто підпадає під ГПВ:

усі споживачі, які не належать до критичної інфраструктури;

побутові споживачі (населення);

непобутові споживачі малого та середнього бізнесу.

Що таке черги відключень електроенергії

ГПВ розподіляються на 6 рівних черг (які споживають певну кількість МВт). При цьому кожна з них складається із 2 рівних підчерг.

Тобто черги відключень - це групи споживачів електроенергії, які підлягають відключенню світла (для збалансування роботи ОЕС України в умовах дефіциту електричної потужності через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті масованих ворожих обстрілів).

Навіть в одному будинку під'їзди можуть належати до різних черг, якщо вони під'єднані до різних ліній.

Водночас не залучаються до черг ГПВ споживачі, які належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури (військові об'єкти, лікарні, водоканали тощо).

У Міненерго пояснили, що така система дозволяє:

уникнути перевантаження електромережі;

забезпечити збалансованість енергосистеми;

забезпечити стабільність постачання електроенергії.

Як довго може не бути світла при застосуванні ГПВ

На період дії воєнного стану (та впродовж 12 місяців з дня його припинення чи скасування) максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин.

«Із можливим відхиленням не більше, ніж 1 годину, незалежно від температури зовнішнього повітря», - уточнили в Міненерго.

Тим часом подальший період електрозабезпечення повинен бути не менше 2 годин (без врахування часу на перемикання).

При цьому час на перемикання - не повинен перевищувати 30 хвилин.

Як визначають, скільки черг ГПВ застосовувати

Те, скільки черг ГПВ застосовувати у різних регіонах (залежно від обсягу дефіциту електричної потужності), визначає головний диспетчер НЕК «Укренерго».

Це дозволяє забезпечити баланс між виробництвом і споживанням електричної енергії.

Якщо ж потужність в енергосистемі збільшується, то й кількість черг (та їх тривалість) може зменшитися.

Споживання в різних областях України відрізняється та залежить від кількості:

промислових підприємств;

підприємств критичної інфраструктури;

побутових споживачів.

