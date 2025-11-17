Что такое очереди отключений света и как они работают
Во время отключений света «Укрэнерго» ежедневно информирует, какие именно очереди потребителей будут отключать в конкретные промежутки времени.
Все бытовые и часть коммерческих потребителей, которые не относятся к критической инфраструктуре, разделены на шесть очередей — именно по этому принципу энергетики регулируют нагрузку на сеть.
Очередь – это группа потребителей, которые вместе потребляют определенный объем электроэнергии в мегаваттах. Каждая область имеет собственные шесть очередей, а какие именно группы и на какой период будут отключены — определяют местные облэнерго, ориентируясь на текущее состояние энергосистемы.
ГОП ограничивают потребление электроэнергии у крупных потребителей, тогда как ГПВ — это почасовые отключения для населения и большинства бизнеса.
В чем разница между ГОП и ГПВ в Украине
ГОП — графики ограничения потребления электрической мощности
Применяются, когда в энергосистеме возникает:
- дефицит электрической мощности;
- нарушение предельных перетоков;
- перегрузка оборудования.
Цель ГОП: уменьшить нагрузку на энергосистему без полного отключения потребителей — то есть ограничить мощность.
Кто подпадает под ГОП:
- промышленные предприятия;
- другие потребители, у которых присоединенная мощность от 300 кВт.
Это преимущественно бизнес и производство, а не население.
ГПВ — графики почасового отключения
Применяются тогда, когда:
- введенных ГОП недостаточно, или
- они не дали нужного эффекта.
Цель ГПВ: фактическое отключение электроэнергии на определенное время по почасовому графику, чтобы сбалансировать систему.
Кто подпадает под ГПВ:
- все потребители, которые не относятся к критической инфраструктуре;
- бытовые потребители (население);
- небытовые потребители малого и среднего бизнеса.
Что такое очереди отключений электроэнергии
ГПВ распределяются на 6 равных очередей (которые потребляют определенное количество МВт). При этом каждая из них состоит из 2 равных подочередей.
То есть очереди отключений — это группы потребителей электроэнергии, которые подлежат отключению света (для балансировки работы ОЭС Украины в условиях дефицита электрической мощности из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных вражеских обстрелов).
Даже в одном доме подъезды могут относиться к разным очередям, если они подключены к разным линиям.
При этом не привлекаются к очередям ГПВ потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры (военные объекты, больницы, водоканалы и т.п.).
В Минэнерго объяснили, что такая система позволяет:
- избежать перегрузки электросети;
- обеспечить сбалансированность энергосистемы;
- обеспечить стабильность электроснабжения.
Как долго может не быть света при применении ГПВ
На период действия военного положения (и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены) максимальная единоразовая продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при применении ГПВ не может превышать 6 часов.
«С возможным отклонением не более чем на 1 час, независимо от температуры наружного воздуха», — уточнили в Минэнерго.
В то же время дальнейший период электроснабжения должен быть не менее 2 часов (без учета времени на переключение).
При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.
Как определяют, сколько очередей ГПВ применять
То, сколько очередей ГПВ применять в разных регионах (в зависимости от объема дефицита электрической мощности), определяет главный диспетчер НЭК «Укрэнерго».
Это позволяет обеспечить баланс между производством и потреблением электрической энергии.
Если мощность в энергосистеме увеличивается, то и количество очередей (и их продолжительность) может уменьшиться.
Потребление в разных областях Украины отличается и зависит от количества:
- промышленных предприятий;
- предприятий критической инфраструктуры;
- бытовых потребителей.
