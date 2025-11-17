  1. В Украине
Что такое очереди отключений света и как они работают

09:44, 17 ноября 2025
Очереди определяют, кого отключают при дефиците электроэнергии, а максимальная продолжительность одного отключения по графику составляет до шести часов.
Что такое очереди отключений света и как они работают
Во время отключений света «Укрэнерго» ежедневно информирует, какие именно очереди потребителей будут отключать в конкретные промежутки времени.

Все бытовые и часть коммерческих потребителей, которые не относятся к критической инфраструктуре, разделены на шесть очередей — именно по этому принципу энергетики регулируют нагрузку на сеть.

Очередь – это группа потребителей, которые вместе потребляют определенный объем электроэнергии в мегаваттах. Каждая область имеет собственные шесть очередей, а какие именно группы и на какой период будут отключены — определяют местные облэнерго, ориентируясь на текущее состояние энергосистемы.

ГОП ограничивают потребление электроэнергии у крупных потребителей, тогда как ГПВ — это почасовые отключения для населения и большинства бизнеса.

В чем разница между ГОП и ГПВ в Украине

ГОП — графики ограничения потребления электрической мощности

Применяются, когда в энергосистеме возникает:

  • дефицит электрической мощности;
  • нарушение предельных перетоков;
  • перегрузка оборудования.

Цель ГОП: уменьшить нагрузку на энергосистему без полного отключения потребителей — то есть ограничить мощность.

Кто подпадает под ГОП:

  • промышленные предприятия;
  • другие потребители, у которых присоединенная мощность от 300 кВт.

Это преимущественно бизнес и производство, а не население.

ГПВ — графики почасового отключения

Применяются тогда, когда:

  • введенных ГОП недостаточно, или
  • они не дали нужного эффекта.

Цель ГПВ: фактическое отключение электроэнергии на определенное время по почасовому графику, чтобы сбалансировать систему.

Кто подпадает под ГПВ:

  • все потребители, которые не относятся к критической инфраструктуре;
  • бытовые потребители (население);
  • небытовые потребители малого и среднего бизнеса.

Что такое очереди отключений электроэнергии

ГПВ распределяются на 6 равных очередей (которые потребляют определенное количество МВт). При этом каждая из них состоит из 2 равных подочередей.

То есть очереди отключений — это группы потребителей электроэнергии, которые подлежат отключению света (для балансировки работы ОЭС Украины в условиях дефицита электрической мощности из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных вражеских обстрелов).

Даже в одном доме подъезды могут относиться к разным очередям, если они подключены к разным линиям.

При этом не привлекаются к очередям ГПВ потребители, которые относятся к перечню объектов критической инфраструктуры (военные объекты, больницы, водоканалы и т.п.).

В Минэнерго объяснили, что такая система позволяет:

  • избежать перегрузки электросети;
  • обеспечить сбалансированность энергосистемы;
  • обеспечить стабильность электроснабжения.

Как долго может не быть света при применении ГПВ

На период действия военного положения (и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены) максимальная единоразовая продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при применении ГПВ не может превышать 6 часов.

«С возможным отклонением не более чем на 1 час, независимо от температуры наружного воздуха», — уточнили в Минэнерго.

В то же время дальнейший период электроснабжения должен быть не менее 2 часов (без учета времени на переключение).

При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

Как определяют, сколько очередей ГПВ применять

То, сколько очередей ГПВ применять в разных регионах (в зависимости от объема дефицита электрической мощности), определяет главный диспетчер НЭК «Укрэнерго».

Это позволяет обеспечить баланс между производством и потреблением электрической энергии.

Если мощность в энергосистеме увеличивается, то и количество очередей (и их продолжительность) может уменьшиться.

Потребление в разных областях Украины отличается и зависит от количества:

  • промышленных предприятий;
  • предприятий критической инфраструктуры;
  • бытовых потребителей.

