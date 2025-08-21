На Закарпатье задержали семерых уклонистов: платили до 15 тысяч долларов за выезд

На Закарпатье разоблачили группу военнообязанных, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Группу нарушителей задержали на окраине села Грушево Тячевского района.
Семь мужчин, жители Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Хмельницкой областей, пытались незаконно пересечь государственную границу.
Они воспользовались Telegram-каналом, через который нашли «координаторов», обещавших переправить их за пределы Украины в обход пунктов пропуска.
По данным пограничников, организаторы собирали группы желающих, прятали их в различных домах приграничья от 5 до 14 дней, а за свои «услуги» требовали от 12 до 15 тысяч долларов с каждого.
На задержанных составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»). Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконной схемы.
