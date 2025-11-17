Суд підтвердив штраф у 413 тисяч гривень за неподання звіту про контрольовані операції

Апеляційний суд визнав обґрунтованими висновки податкової, встановивши, що звіт за 2016 рік так і не був поданий та прийнятий системою.

Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив штраф понад 413 тисяч гривень за неподання звіту про контрольовані операції. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Полтавській області.

Так, за результатами камеральної документальної позапланової виїзної перевірки встановлено порушення вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України – неподання звіту про контрольовані операції за 2016 рік.

Акт №13455/16-31-23-06/30748505 від 2.10.2024 став підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 413 400,0 гривень.

Колегія суддів врахувала, що контролюючим органом до матеріалів справи було долучено копію Квитанції №1 від 25.11.2020. У ній зазначено, що звіт про контрольовані операції за 2016 рік не прийнято через негативний результат автоматизованої перевірки відповідно до пункту 8 розділу II Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 06.06.2017 №557 (у редакції наказу Міністерства фінансів від 1.06.2020 №261).

Судом встановлено, що позивач намагався подати звіт у листопаді 2020 року, однак документ не був прийнятий, тому звіт залишився неподаним на момент проведення перевірки.

Колегія суддів зазначила, що позивач не спростував висновки акту перевірки та не надав доказів, які б підтверджували подання або прийняття звіту.

Крім того, суд послався на позицію Великої Палати Верховного Суду (постанова від 08.09.2021 у справі №816/228/17), згідно з якою неправомірність проведення перевірки не може бути предметом окремого позову. Такі порушення можуть бути враховані при лише у випадку, якщо вони вплинули на правильність висновків перевірки чи законність рішень податкового органу.

Враховуючи наведене, Другий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №440/14931/24 на користь контролюючого органу.

