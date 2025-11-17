  1. В Украине

Суд подтвердил штраф в 413 тысяч гривен за неподачу отчета о контролируемых операциях

10:23, 17 ноября 2025
Апелляционный суд признал обоснованными выводы налоговой, установив, что отчёт за 2016 год так и не был подан и принят системой.
Второй апелляционный административный суд подтвердил штраф более 413 тысяч гривен за неподачу отчёта о контролируемых операциях. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

Так, по результатам камеральной документальной внеплановой выездной проверки установлено нарушение требований подпункта 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 Налогового кодекса Украины — неподача отчёта о контролируемых операциях за 2016 год.

Акт №13455/16-31-23-06/30748505 от 2.10.2024 стал основанием для принятия налогового уведомления-решения о применении штрафных (финансовых) санкций на сумму 413 400,0 гривен.

Коллегия судей учла, что контролирующим органом к материалам дела была приложена копия Квитанции №1 от 25.11.2020. В ней указано, что отчёт о контролируемых операциях за 2016 год не принят из-за негативного результата автоматизированной проверки в соответствии с пунктом 8 раздела II Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №557 (в редакции приказа Министерства финансов от 1.06.2020 №261).

Судом установлено, что истец пытался подать отчёт в ноябре 2020 года, однако документ не был принят, поэтому отчёт остался непредставленным на момент проведения проверки.

Коллегия судей отметила, что истец не опроверг выводы акта проверки и не предоставил доказательств, подтверждающих подачу или принятие отчёта.

Кроме того, суд сослался на позицию Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 08.09.2021 по делу №816/228/17), согласно которой неправомерность проведения проверки не может быть предметом отдельного иска. Такие нарушения могут быть учтены лишь в случае, если они повлияли на правильность выводов проверки или законность решений налогового органа.

С учётом изложенного, Второй апелляционный административный суд принял решение по делу №440/14931/24 в пользу контролирующего органа.

