Судовий збір чи штраф можуть повернути платнику — Казначейство оновило вимоги до перевірки платіжних документів

Одеський апеляційний суд повідомив, що у разі, якщо номер рахунку та код отримувача будуть заповнені невірно, кошти не будуть зараховані, а повернуться платнику.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 10 листопада в системах АС «Є-Казна» та «Є-Казна Доходи» зарахування коштів на рахунки отримувачів буде здійснюватися після перевірки на відповідність номера рахунку отримувача та коду отримувача, зазначених у платіжній інструкції платника.

14 листопада Одеський апеляційний суд заявив, що Державна казначейська служба повідомила про оновлені вимоги до перевірки платіжних документів.

«Звертаємо увагу громадян та юридичних осіб, які здійснюють оплату судового збору, штрафів чи застав, на необхідність правильного заповнення реквізитів отримувача платежу», - кажуть у суді.

Зазначається, що згідно з вимогами Казначейства, у платіжних документах має бути коректно зазначено:

номер рахунку отримувача;

код отримувача (ЄДРПОУ).

«У разі, якщо ці дані заповнено невірно, кошти не будуть зараховані, а повернуться платнику.

Закликаємо всіх платників уважно перевіряти реквізити перед здійсненням оплати, щоб уникнути затримок у проведенні платежів», - додали у суді.

