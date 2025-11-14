  1. В Україні

Судовий збір чи штраф можуть повернути платнику — Казначейство оновило вимоги до перевірки платіжних документів

11:18, 14 листопада 2025
Одеський апеляційний суд повідомив, що у разі, якщо номер рахунку та код отримувача будуть заповнені невірно, кошти не будуть зараховані, а повернуться платнику.
Судовий збір чи штраф можуть повернути платнику — Казначейство оновило вимоги до перевірки платіжних документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 10 листопада в системах АС «Є-Казна» та «Є-Казна Доходи» зарахування коштів на рахунки отримувачів буде здійснюватися після перевірки на відповідність номера рахунку отримувача та коду отримувача, зазначених у платіжній інструкції платника.

14 листопада Одеський апеляційний суд заявив, що Державна казначейська служба повідомила про оновлені вимоги до перевірки платіжних документів.

«Звертаємо увагу громадян та юридичних осіб, які здійснюють оплату судового збору, штрафів чи застав, на необхідність правильного заповнення реквізитів отримувача платежу», - кажуть у суді.

Зазначається, що згідно з вимогами Казначейства, у платіжних документах має бути коректно зазначено:

  • номер рахунку отримувача;
  • код отримувача (ЄДРПОУ).

«У разі, якщо ці дані заповнено невірно, кошти не будуть зараховані, а повернуться платнику.

Закликаємо всіх платників уважно перевіряти реквізити перед здійсненням оплати, щоб уникнути затримок у проведенні платежів», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судовий збір штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]